Астана, Нур-Султан и негатив. Защитники сквера на Савушкина напомнили Беглову о дипломатии

Активисты, выступающие против строительства на улице Савушкина торгово-делового комплекса «Астана», попросили врио губернатора Петербурга Александра Беглова оценить дипломатические последствия реализации проекта. Имя столицы дружественной страны (хоть и уже бывшее), по их мнению, всплывает в новостях в негативном контексте.

Информация об этом 28 марта появилась в их группе «ВКонтакте». Инициативная группа жителей Приморского района напомнила, что имя проекта последние годы фигурирует в СМИ в рамках негативного контекста: протестов жителей против уничтожения сквера ради высотки, новостей о признании судом незаконным разрешения на строительство «Астаны» и недействующим — постановления правительства об утверждении проекта планировки территории. Правоту защитников сквера подтвердил и Верховный суд.

«Как легко можно убедиться, название «многофункционального делового комплекса», связанное с названием столицы дружественного государства, неоднократно упоминалось в СМИ в контексте указанных выше судебных решений... В случае переименования проекта и при продолжении его реализации на ул. Савушкина негативный информационный фон будет связан с именем человека, признанного в Казахстане лидером нации», – говорится в обращении активистов.

Ранее новый президент республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы Казахстана Астаны в Нур-Султан в честь своего предшественника Нурсултана Назарбаева. Заявление об уходе с поста главы страны он сделал в ходе телеобращения к нации 19 марта. Политик руководил страной почти 30 лет.

Напомним, в конце февраля депутаты Заксобрания Петербурга во втором чтении поправок к закону о зеленых насаждениях общего пользования исключили участок Савушкина, 112, из перечня будущих ЗНОПов. 28 марта документ должен вступить в силу.





