МЧС сообщает о локализации пожара в жилом доме на Сестрорецкой

ГУ МЧС сообщает о локализации возгорания в жилом доме в Приморском районе Петербурга.

В ведомстве «Фонтанке» заявили, что в 14:17 огонь локализован, а ранг пожара понижен до №1-БИС. Сейчас у 6-го дома по Сестрорецкой улице работают 25 расчётов и 78 человек. К месту происшествия направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория, специалисты которой произведут замеры воздуха.

Огонь охватил третий этаж 4-этажного кирпичного здания. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Двоих пострадавших увезли в больницу.





