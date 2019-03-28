18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +9
$ 64.80р
72.89р
16:31 28.03.2019
Расширенный поиск

Происшествия
28.03.2019 14:51
Печать

За весенний унитаз у Смольного разжалован старший лейтенант ГИБДД. Всё же не полностью

После акции активиста движения «Весна» Борисова у Смольного, когда оппозиционер выставил унитаз с фразой из кинофильма «Джентльмены удачи», дежуривший недалеко сотрудник ГИБДД заслужил самое строгое наказание. «Фонтанка» узнала реакцию его коллег, а также позицию руководителей ГУ МВД.

За весенний унитаз у Смольного разжалован старший лейтенант ГИБДД. Всё же не полностью

Давид Френкель

По информации «Фонтанки», на днях старший лейтенант полиции, инспектор второго отдельного батальона ДПС Управления ГИБДД Петербурга Соколов получил наиболее суровое взыскание из всех возможных, которые позволяют дальнейшее прохождение службы, – неполное служебное соответствие. 

По данным «Фонтанки», причиной этому стало его бездействие утром 19 марта, когда полицейский нес службу на площади Пролетарской Диктатуры возле въезда на аллею Смольного. 

Тогда к ограде парка на минуту припарковалось такси, из которого вышел неизвестный, поставил на тротуар унитаз белый обыкновенный, прислонил к раковине табличку с цитатой из кинокомедии «Джентльмены удачи» – «Ваше место у параши», сел обратно в такси и уехал.

Как известно нашему изданию, старший лейтенант позвонил коменданту Смольного и уведомил его о своего рода акции. Судя по всему, сотрудник правительства Петербурга не оценил шутки человека из такси, и были подключены правоохранительные органы. 



Изучение камер видеонаблюдения привело 20 марта полицейских к штабу Алексея Навального на Вознесенском проспекте. Там и был задержан активист Борисов. На него составили протокол по части первой статьи 20.1 Административного кодекса – «Мелкое хулиганство», что предусматривает наказание от штрафа до пятнадцати суток. Суд над Борисовым еще не состоялся.

Быстрее чем с поклонником Навального обошлись с дежурившим старшим лейтенантом. Его бездействие было расценено как безразличие к несению службы на особо важном объекте. Начальство полицейского вменило инспектору ГИБДД, что он только информировал коменданта. По мнению его руководителей, сотрудник должен был принять меры к немедленному задержанию человека, впоследствии оказавшегося Борисовым. Или, в крайнем случае, догнать такси и установить личность. По данным «Фонтанки», при скорой служебной проверке упор был сделан именно на текст рядом с унитазом, который, по мнению руководства ГУ МВД, является оскорблением власти. 

«Фонтанка» не знает, какой рапорт-объяснение составил сотрудник ГИБДД, но его коллеги по подразделению, да и в других отделах дорожной полиции восприняли наказание товарища негативно.

– Что касается оскорбления, то из таблички непонятно, кому это адресовано. На нашем языке это называется – «неопределенный круг лиц», – прокомментировал наш собеседник в УГИБДД Петербурга. 

– Что он должен был делать с унитазом? Себе на капот поставить? – возмутился другой полицейский. 

Однако чем выше журналист «Фонтанки» поднимался по званиям опрашиваемых, тем меньше он слышал жалости к подчиненному. 

– А если поставят чемодан со взрывчаткой? Чего он ждал? Пока ему этот унитаз на голову наденут? – сердито ответили «Фонтанке» в ГУ МВД. 

– Пусть скажет спасибо Плугину, что его не уволили, – добавил сотрудник уже из числа руководства полицейского главка.     

Справка: 

За старшего лейтенанта Соколова «Фонтанка» сама говорит спасибо. Что касается Михаила Борисова, то он активист движения «Весна». В Петербург приехал несколько лет назад из Самары, где учился на историка. В Северной столице работал в типографии «Юниор Принт», откуда в январе его уволили со скандалом: движение «Весна» заказало через Борисова печать плаката с изображением врио губернатора Александра Беглова по теме уборки снега. После визита полицейских эскиз изъяли с целью проверки на экстремизм, а молодого человека попросили написать заявление. Помимо «Весны», Борисов поддерживает Алексея Навального.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
СК «Полис Групп»
28.03.2019 15:13

Дома 3 очереди ЖК «Полис на Комендантском» аккредитованы еще одним банком

Сбербанк аккредитовал пять домов 3-ей очереди жилого комплекса «Полис на Комендантском» - дома № 8-13 – в рамках ипотечных программ. Ставки по кредитам на новостройки начинаются от 8,5%
https://pixabay.com
28.03.2019 13:42

Непунктуальный пациент

Сможет ли пациент получить врачебную помощь в случае, если опоздал на прием к врачу в назначенное ему время, рассказывают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Мария Рижская и Елена Парасоцкая
28.03.2019 13:27

ЖК «Славянка»: готовность 70%

Строительство ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне на юге Санкт-Петербурга близится к завершению
ГК «Эталон»
28.03.2019 12:47

Три банка аккредитовали по программе военной ипотеки корпус 4.11 квартала «Галактика»

Сразу три банка - ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО Банк «ФК Открытие» - аккредитовали по программе «Военная ипотека» корпус 4.11 квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала
«Аквилон Инвест»
28.03.2019 11:18

«Аквилон Инвест» представит на Ярмарке Недвижимости новый стандарт жилого строительства

С 29 по 31 марта 2019 года в «Экспофоруме» пройдет традиционная Ярмарка Недвижимости.
LEGENDA Intelligent Development
28.03.2019 10:16

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «Заботливый родитель»

Мы уже рассказали о двух типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA: «тренди хантере» и «опытном бизнес-потребителе». На очереди «заботливые родители», которые приобретают квартиру не для себя, а для своих детей.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.03.2019 17:00

Новоселы осваивают "умный" дом в Шушарах

В начале марта СК «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию не совсем обычное жилое здание на ул. Валдайской, 1/1. Собственникам, которые сейчас получают ключи от новеньких квартир, повезло: они будут жить в доме, где все устроено "по уму".
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
27.03.2019 14:56

«Петербургская Недвижимость»: спрос на квартиры в новостройках остается высоким

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом квартале 2019 года спрос на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти составит около 1 млн кв. м.
«Главстрой Санкт-Петербург»
27.03.2019 13:20

«Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на «Ярмарке недвижимости»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на выставке «Ярмарка недвижимости», которая пройдет в «ЭкспоФоруме» с 29 по 31 марта.
ГК «Эталон»
27.03.2019 13:01

Строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком-партнером

ПАО «МТС-Банк» аккредитовал по ипотеке строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – «Петровская Доминанта», «Охта Хаус», «Дом на Блюхера», «Дом на Космонавтов», Botanica, Fusion, «Эталон на Неве» и корпуса 8.7, 8.1, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3, 4.11 квартала «Галактика».
shutterstock.com
26.03.2019 18:00

Приятно в день весенний отметить новоселье

Оживает разбуженная весной природа, а жилой комплекс «Образцовый квартал 3» в Пушкинском районе гостеприимно встречает первых новоселов.
СК «Полис Групп»
26.03.2019 17:03

ЖК «Полис на Московской» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Петербурга, получил аккредитацию банка «Дельта Кредит».