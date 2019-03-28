За весенний унитаз у Смольного разжалован старший лейтенант ГИБДД. Всё же не полностью

После акции активиста движения «Весна» Борисова у Смольного, когда оппозиционер выставил унитаз с фразой из кинофильма «Джентльмены удачи», дежуривший недалеко сотрудник ГИБДД заслужил самое строгое наказание. «Фонтанка» узнала реакцию его коллег, а также позицию руководителей ГУ МВД.

Давид Френкель

По информации «Фонтанки», на днях старший лейтенант полиции, инспектор второго отдельного батальона ДПС Управления ГИБДД Петербурга Соколов получил наиболее суровое взыскание из всех возможных, которые позволяют дальнейшее прохождение службы, – неполное служебное соответствие.

По данным «Фонтанки», причиной этому стало его бездействие утром 19 марта, когда полицейский нес службу на площади Пролетарской Диктатуры возле въезда на аллею Смольного.

Тогда к ограде парка на минуту припарковалось такси, из которого вышел неизвестный, поставил на тротуар унитаз белый обыкновенный, прислонил к раковине табличку с цитатой из кинокомедии «Джентльмены удачи» – «Ваше место у параши», сел обратно в такси и уехал.

Как известно нашему изданию, старший лейтенант позвонил коменданту Смольного и уведомил его о своего рода акции. Судя по всему, сотрудник правительства Петербурга не оценил шутки человека из такси, и были подключены правоохранительные органы.







Изучение камер видеонаблюдения привело 20 марта полицейских к штабу Алексея Навального на Вознесенском проспекте. Там и был задержан активист Борисов. На него составили протокол по части первой статьи 20.1 Административного кодекса – «Мелкое хулиганство», что предусматривает наказание от штрафа до пятнадцати суток. Суд над Борисовым еще не состоялся.

Быстрее чем с поклонником Навального обошлись с дежурившим старшим лейтенантом. Его бездействие было расценено как безразличие к несению службы на особо важном объекте. Начальство полицейского вменило инспектору ГИБДД, что он только информировал коменданта. По мнению его руководителей, сотрудник должен был принять меры к немедленному задержанию человека, впоследствии оказавшегося Борисовым. Или, в крайнем случае, догнать такси и установить личность. По данным «Фонтанки», при скорой служебной проверке упор был сделан именно на текст рядом с унитазом, который, по мнению руководства ГУ МВД, является оскорблением власти.

«Фонтанка» не знает, какой рапорт-объяснение составил сотрудник ГИБДД, но его коллеги по подразделению, да и в других отделах дорожной полиции восприняли наказание товарища негативно.

– Что касается оскорбления, то из таблички непонятно, кому это адресовано. На нашем языке это называется – «неопределенный круг лиц», – прокомментировал наш собеседник в УГИБДД Петербурга.

– Что он должен был делать с унитазом? Себе на капот поставить? – возмутился другой полицейский.

Однако чем выше журналист «Фонтанки» поднимался по званиям опрашиваемых, тем меньше он слышал жалости к подчиненному.

– А если поставят чемодан со взрывчаткой? Чего он ждал? Пока ему этот унитаз на голову наденут? – сердито ответили «Фонтанке» в ГУ МВД.

– Пусть скажет спасибо Плугину, что его не уволили, – добавил сотрудник уже из числа руководства полицейского главка.

Справка:

За старшего лейтенанта Соколова «Фонтанка» сама говорит спасибо. Что касается Михаила Борисова, то он активист движения «Весна». В Петербург приехал несколько лет назад из Самары, где учился на историка. В Северной столице работал в типографии «Юниор Принт», откуда в январе его уволили со скандалом: движение «Весна» заказало через Борисова печать плаката с изображением врио губернатора Александра Беглова по теме уборки снега. После визита полицейских эскиз изъяли с целью проверки на экстремизм, а молодого человека попросили написать заявление. Помимо «Весны», Борисов поддерживает Алексея Навального.