В Финляндии показали, из чего состоит новый материнский набор

Финское ведомство социального страхования Kela 28 марта представило новый комплект вещей, который бесплатно получают все роженицы Суоми.

В комплект вошли 63 предмета для новорожденного и родителей. По сравнению с прошлым годом содержание материнского пакета почти не изменилось, добавилось лишь несколько хлопковых комбинезонов и поменялся дизайн. На этот раз в основу легли принты, разработанные Робертом Лённквистом. Цветовая гамма подобрана так, что одежда подходит и мальчикам, и девочкам.

Беби-бокс постарались сделать более экологичным. В прошлом году Kela подверглась критике Finnwatch - общественной организации, продвигающей глобальную корпоративную ответственность. Выяснилось, что несколько предметов из коробки были произведены на азиатских фабриках с использованием детского труда.

Такой вид государственной поддержки семей как материнский пакет появился в Финляндии более 80 лет назад. Заявку на получение нужно написать не позже чем за два месяца до предполагаемого срока. Вместо вещей можно взять деньги – 170 евро. Причём с каждым вторым ребёнком полагается ещё один дополнительный комплект. То есть при рождении двойни можно рассчитывать на тройную помощь, а тройни – на выплату, аналогичную шести беби-боксам.





