В Англии нашли картину Боттичелли. Ранее полотно считалось копией

Картина, долгое время считавшаяся копией одной из самых известных работ Сандро Боттичелли «Мадонна с гранатом» 1487 года, оказалась подлинником. К такому выводу пришли специалисты комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии, осмотревшие полотно еще раз.

Имитацию знаменитого тондо (круглая по форме картина. – Прим. ред.) подвергли рентгену, инфракрасным исследованиям и пигментному анализу, которые показали, что полотно было создано в флорентийской мастерской итальянского живописца. Об этом 28 марта сообщается на сайте британской комиссии.

«Мадонна с гранатом» считалась копией из-за разных деталей и толстого слоя лака. Однако исследователи отметили, что мастерская Боттичелли не гнушалась копированием известных работ мастера, меняя детали и размер полотен по желанию заказчика. Кроме того, комиссия указала, что она выполнена на типичной для того времени доске из тополя.

Считавшуюся копией работу приобрел в 1897 году алмазный магнат Джулиус Вернер. Картину можно будет увидеть на выставке в лондонской галерее Ranger's House с 1 апреля.





