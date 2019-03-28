Спустя 8 лет. Президент Эстонии посетит Россию, но с Путиным встречаться не готова

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля приедет в Москву на церемонию открытия отреставрированного здания эстонского посольства, сообщила 28 марта пресс-служба главы государства. Последний раз лидер Эстонии посещал Россию в 2011 году.

«Президент Керсти Кальюлайд будет находиться 18 апреля с рабочим визитом в Москве, где откроет прошедшее реновацию историческое здание посольства Эстонии», — говорится в сообщении.

Советник президента Эстонии по внешней политике Лаури Куузинг объяснил визит Кальюлайд тем, что в Москве находится исторически первое эстонское представительство за рубежом, которое в настоящий момент является одним из наиболее важных и больших посольств страны.







По словам Куузинга, цель визита в Москву заключается в том, чтобы отметить людей, которые находятся на «передовой линии» эстонской дипломатии, отстаивая интересы страны и права граждан Эстонии.

"Российский МИД проинформирован о визите Кальюлайд, однако каких-либо договоренностей о двусторонних встречах пока нет", – добавлено в сообщении пресс-службы эстонского президента.

В 2011 году тогдашний президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес посетил Санкт-Петербург, где побывал на повторном освящении церкви святого Иоанна.