«Пишите правильно». Кокорину отказали даже в ЕСПЧ

Неудачей завершилась попытка защитников нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда, заявление не было рассмотрено из-за ошибок в оформлении.

При этом в ЕСПЧ не уточнили, какие именно несоответствия были в жалобе футболиста. «Заявитель был уведомлен о решении письмом», – заявили там.

Напомним, после завершения расследования уголовного дела футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева, в их деле остались три статьи УК, вмененные футболистам, младшему брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому. В зависимости от роли каждого четверка обвиняется в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях. Тем временем, по словам адвокатов Кокорина, форвард страдает от отсутствия тренировок. ФСИН объясняет проблемы Кокорина бездельем: «Лежит, смотрит телевизор, набирает вес», – описал жизнедеятельность футболиста замглавы федеральной службы Владимир Максименко.





