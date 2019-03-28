Площадь пожара на Сестрорецкой выросла вдвое, двоих жильцов увезли в больницу

Читатель «Фонтанки» Любовь

Двоим жителям дома в Приморском районе, где огонь захватил целый этаж здания, понадобилась помощь медиков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 28 марта.

По данным ведомства, пострадавшие надышались угарным газом, их увезли в больницу. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Пожар тушат по второму номеру сложности.

Из здания вывели на улицу 10 человек. Эвакуировать жильцов 6-го дома по Сестрорецкой пришлось через окна, так как огонь захватил коридор здания. «Пассажиравтотранс» направил на место автобус для размещения погорельцев.







«В школе №53 развернут пункт временного размещения. В штаб направлены представители жилищного отдела администрации и отдела социальной защиты. Готовится маневренный фонд для размещения семей», – прокомментировали в администрации Приморского района.

О пожаре очевидцы рассказали около 12:30. Изначально МЧС давало общую площадь возгорания в 70 квадратных метров. Горит на третьем этаже четырехэтажного дома 1953 года постройки.