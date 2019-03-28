Танкистам ЗВО выдали по «Ковбою». Паховую область военнослужащих прикроют арамидными волокнами

Танковые экипажи дислоцированной под Смоленском общевойсковой армии получили комплекты индивидуальной защиты, чья прочность сравнивается со сталью. Специальные накладки покрывают все значимые места военнослужащих.

О поступлении в общевойсковую армию более тысячи огнеупорных костюмов 28 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа. Комплект носит имя «Ковбой», конструкторы снабдили его специальными петлями, которые позволяют в два раза быстрее вытащить таксиста из бронемашины.

«Главная особенность защитного костюма — ткань на основе арамидных волокон, которая по свойствам сравнима со сталью, но при этом гораздо легче. В случае возгорания бронетранспортера или танка «Ковбой» защищает военнослужащего от воздействия открытого пламени в течение 15 секунд, что дает ему возможность покинуть горящую машину», – конкретизирует представитель военного ведомства.

Индивидуальные защитные комплекты «Ковбой» стали поступать в российские войска в 2012 году. Первыми его увидели в Южном военном округе. «Ковбой» обеспечивает защиту плеч, шеи, паховой области танкиста, его вес составляет 6,5 кг, но он не сковывает действий экипажа в бою.







В марте 2019 года создатели танков на базе «Армата» сообщили, что их детище будет оборудовано туалетом. По информации источников ТАСС, бронированными машинами нового поколения в первую очередь укомплектуют 1-я танковую и 20-ю общевойсковую армии, часть подразделений которых размещены в Смоленской области.