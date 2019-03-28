Бывший полицейский из Петербурга потребовал от ТНТ 50 тысяч рублей за секс с пистолетом

Бывший полицейский из Петербурга потребовал компенсацию от компании «ТНТ-Телесеть» (телеканал ТНТ) за нравственные страдания после постельной сцены с пистолетом.

Как сообщает 28 марта РИА Новости, мужчину возмутила серия фильма «Мёртвое озеро», в которой сотрудник полиции и его девушка занимаются сексом с использованием табельного оружия.

«Меня как патриота и бывшего полицейского оскорбляют сцены, порочащие российскую полицию. Данный эпизод выставляет сотрудника полиции сексуальным извращенцем и непрофессионалом, который халатно относится к табельному оружию, что бросает тень на МВД», — сказал заявитель.

Свои нравственные страдания от увиденного он оценил в 50 тысяч рублей, иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы.







По данным «Фонтанки», полный тёзка истца большую часть своей жизни проработал в охранных предприятиях. Разрешение на первое оружие он получил ещё в 90-е. Также мужчина в начале нулевых осуждался за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.