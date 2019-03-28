«Чёрная дыра для Камчатки». В Петербурге спустили на воду первую из шести подлодок для Тихоокеанского флота

Петербургские «Адмиралтейские верфи» спустили на воду подводную лодку «Петропавловск-Камчатский». Это первый дизель-электрический корабль проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота, сообщили 28 марта на предприятии.

По контракту, подписанному с Минобороны в 2016 году, «Адмиралы» должны построить шесть подводных лодок для флота до конца 2022 года. Как писала «Фонтанка», первые корабли – «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» – были заложены 28 июля 2017 года в преддверии Дня ВМФ.

Как отмечали представители верфи, новые лодки строятся по модифицированному проекту 636.3 и по сравнению с предыдущими разработками, которые были поставлены на Черноморский флот, имеют лучшую боевую эффективность и показатели живучести.

Все корабли проекта 636.3 относятся к третьему поколению дизельных подводных лодок. Одни из самых малошумных субмарин. Это объясняется отсутствием как шумных агрегатов и мощных насосов, характерных для атомных ПЛ, так и шумных двигателей надводного хода на «дизелях». Уменьшение шумности агрегатов дополнено обтекаемой формой и гидроакустическим покрытием корпуса. За свою высокую скрытность лодка типа «Варшавянка» получила на Западе и за океаном уважительное прозвище «Черная дыра». Они оснащаются новейшими комплексами ракетно-торпедного вооружения — крылатыми ракетами «Калибр» и самой современной отечественной радиоэлектроникой и гидроакустикой.





