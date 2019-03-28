Выбираем планировку в новостройке: правила, о которых нельзя забывать

Лучше потратить больше времени и внимательно изучить планировочные решения, чем потом мириться с недостатками жилья

ООО «Терминал-Ресурс»

Было время, когда особенности планировок не входили в список основных критериев при выборе квартиры. Может быть, потому, что особым разнообразием организация внутреннего пространства в жилых помещениях не отличалась. Зато сейчас ситуация кардинальным образом поменялась: в том количестве планировок, которое сегодня предлагают застройщики, покупателю легко потеряться. А ведь грамотно подобранное планировочное решение влияет не только на расстановку мебели, но и на ваш психологический комфорт. Поэтому предлагаем вам несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор.

Не ищите идеальную планировку

Потому что таких не бывает. Есть решения, которые вам подходят, а другим – нет, и наоборот. Кто-то очень любит готовить и хочет иметь отдельную кухню, оборудованную по последнему слову техники. А кому-то нравится принимать гостей и заказывать еду в ресторанах. Одни принципиально отказываются от балконов и лоджий, для других они обязательны. Поэтому ориентируйтесь не на модные тренды и умные термины, а на собственные предпочтения. Главное, помнить, что организовать внутреннее пространство «под себя» гораздо проще в квартирах со свободными планировками, где нет лишних перегородок. Вы сами будете решать, что, где и как будет располагаться в помещении.

Смотрите на метраж







В последние годы многие застройщики пытаются повысить доступность жилья и уменьшить покупательский бюджет за счет сокращения «лишних» метров. Ни к чему хорошему такие эксперименты не привели: в некоторых новостройках площадь квартир стала такой же, как в типовых домах советского периода. Так что, слушая о функциональных и эргономичных планировках, помните: оптимальный размер квартиры – от 37 до 100 квадратных метров. Пожалуй, наиболее удачные размеры квартир представлены в малоэтажных проектах, поскольку такая недвижимость рассчитана на требовательных покупателей, ценящих комфорт. Например, в малоэтажных комплексах «Образцовые кварталы» площадь однокомнатных квартир составляет от 40 до 50 кв. м., двухкомнатных – от 65 до 70 кв. м. Площадь трехкомнатных квартир варьируется от 98 до 103 «квадратов». В любом комплексе можно выбрать квартиру со свободной планировкой – в таком случае площадь «однушки» будет составлять от 68 до 78, а «двушки» – от 89 до 103 кв. м. Просторную квартиру гораздо легче поделить на зоны, а свободная планировка позволит менять организацию внутреннего пространства в зависимости от потребностей семьи. При этом планировки большинства квартир в «Образцовом квартале» настолько универсальны, что из одной квартиры можно получить несколько интересных планировочных решений в зависимости от состава и потребностей семьи (см. варианты планировок для двухкомнатной квартиры 89 кв м).

Оцените особенности

К ним можно отнести балконы, лоджии, эркеры, высокие потолки, панорамное остекление, наличие гардеробных. В жилых комплексах компании «Терминал-Ресурс» все это есть. В ЖК «Образцовый квартал 4», например, большинство квартир имеют остекленную лоджию до 9,5 кв. м. Там можно поставить кофейный столик со стульями или небольшой диван, обустроить кабинет. В квартирах ЖК «Образцовый квартал 3» запроектирован функциональный эркер и предусмотрены места для установки каминов на последних этажах. В каждой квартире «Образцовых кварталов» в зоне прихожей есть ниша или свободное место для устройства гардероба для верхней одежды. Во всех квартирах, начиная с двухкомнатных, спроектировано два санузла.

Есть еще одна особенность квартир в «Образцовых кварталах» – мансардный этаж с высотой потолков более четырех метров. Только представьте, как это планировочное решение можно обыграть! Например, поставить вдоль стены высокие стеллажи и организовать домашнюю библиотеку – она будет выглядеть стильно, оригинально и аккуратно. А также позволит освободить часть интерьера от громоздкого шкафа. На полках можно хранить не только книги, но и документы, пластинки и диски, сувениры и личные мини-коллекции.

Возможность перемен

Пока дети маленькие, хочется, чтобы они всегда были на виду, когда малыши подрастают, им нужна отдельная комната. Или другая ситуация: дети выросли, и хочется больше времени проводить с друзьями. Как быть? Выбирать такие планировки, которые можно трансформировать в зависимости от потребностей.

Во всех «Образцовых кварталах» предусмотрена возможность объединения кухни и гостиной, жильцы сами решат, какой вариант им ближе. В совмещенной кухне и гостиной гораздо удобнее принимать гостей – не нужно постоянно бегать из комнаты в кухню. Да и за ужином собираться всей семьей уютнее, а времени, которое можно провести вместе, становится больше. Два окна сделают кухню-гостиную просторнее и светлее, а что касается дизайна, то окончательный вариант зависит от вашей фантазии. Семьи с маленькими детьми оценят еще один плюс: возможность заниматься своими делами и следить за неугомонным малышом.

При желании кухню и гостиную легко отделить друг от друга – либо полноценной стеной (появляется изолированная комната), либо легкой перегородкой. Такой вариант подойдет хозяйкам, которые любят готовить, но не хотят делать это на всеобщем обозрении. И тем, кто не любит запахов готовящейся еды.

Компания «Терминал-Ресурс» разрабатывает планировки с таким расчетом, чтобы комбинаций размещения изолированных комнат и кухонь-гостиных было как можно больше. В итоге каждая семья может подобрать планировку, подходящую ей по составу семьи и образу жизни.

Отдел продаж застройщика: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А, телефон (812) 719 19 19.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya