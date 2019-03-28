Россия не собирается создавать военную базу в Венесуэле

Российские военные отправились в латиноамериканскую республику в рамках договоренностей с правительством Николаса Мадуро. Речь о постоянном присутствии в Венесуэле не идет.

«Размещать базу в условиях возможного противодействия, в том числе вооруженного, будет означать втягивание во внутренний конфликт в Венесуэле. Я бы этого категорически не делал», – цитирует 28 марта заявление зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова Интерфакс.

По его словам, первостепенной задачей остается нормализация ситуации в латиноамериканской стране. Джабаров уверен, что на этом этапе действовать нужно политическими методами.







При этом зампред комитета Совфеда предостерег от сравнения ситуации в Сирии и Венесуэле, отметив, что в арабской республике была «атака международного терроризма», тогда как в Каракасе наблюдаются «элементы гражданской войны».

«Масштабы военного присутствия в Венесуэле должно определять военно-политическое руководство России», – подчеркнул российский сенатор.

Кроме того, российская сторона отметила, что отправка в Латинскую Америку двух российских самолетов с военнослужащими и грузом связана с договоренностью с властями страны. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии Интерфаку заверил , что российские военные специалисты находятся там «в рамках нормальных отношений». Ранее об этом заявил и МИД страны.