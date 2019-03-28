Совет советом, а пирожки по расписанию. Как врио губернатора попробовал культурное наследие на вкус

Чтобы успеть выступить миротворцем в конфликте ЖКС и легендарной пирожковой на Московском проспекте, Александру Беглову пришлось обезглавить совет по культурному наследию.

Галина Бояркова/"Фонтанка.ру"

Александр Беглов за день успел основательно вникнуть в проблемы защиты исторического достояния города. Но из-за плотного графика градоначальнику пришлось покинуть заседание совета по сохранению культурного наследия Петербурга. Отъезд врио вызвал недоумение присутствующих, но причина была серьезной — пирожковая на Московском проспекте ждала спасения.

На заседании совета в комитете по градостроительству и архитектуре 28 марта пытались рассмотреть первый этап концепции (с которой «Фонтанка» уже знакомила читателей) сохранения памятников деревянного зодчества. Их в городе насчитывается более 270. Работу по заказу Смольного за 4,9 млн рублей выполнило архитектурное бюро «Студия 44» Никиты Явейна.

Заседание стало дебютным для врио градоначальника, на совете он председательствовал впервые. По новому оказалось обставлено и появление главы города. В относительной тишине, нарушаемой только негромкими кулуарными разговорами, вдруг торжественно прозвучало: «Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов». Градоначальник показался следом, присутствующие поднялись со своих мест. Правда, не все. В первых рядах, которые в едином порыве встали на ноги, остался сидеть депутат Максим Резник. «Еще бы легли», – прокомментировал он вслух оказанные градоначальнику почести.

Вопросом номер один в повестке заседания стояли не руины шедевров деревянного зодчества, а торжественная часть. На помощь для вручения и зачитывания губернаторских грамот Беглов призвал стайку милых молодых людей. «В связи со столетием со дня основания системы государственной охраны памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге почетной грамотой губернатора награждаются», – объявил тот же торжественный голос, последовал список отличившихся. Когда грамоты и букеты были вручены, а фотографии на память отсняты, члены совета вернулись к злободневному.







Как выяснилось, с утра Беглов успел прокатиться на Каменный остров — лично посмотреть, как реставрируют особняк Гаусвальда. «Побольше бы таких собственников, которым интересно не просто получить здание, а восстановить его в историческом образе. Это самое главное, это называется просвещенный собственник», – похвалил председатель совета.

Когда слово предоставили рецензенту, искусствоведу, члену союза архитекторов Михаилу Мильчику, он напомнил, что о плачевном состоянии памятников знали еще пять лет назад, а воз и ныне там.

«Примерно пять лет назад по решению совета было проведено обследование, выявлена мрачная картина разрушения наследия. И были внесены очень короткие, но предложения по разработке этой концепции. Прошло четыре с лишним года. Дело сдвинулось с мертвой точки», – констатировал эксперт.

Решение «срочно спасать» гибнущее деревянное зодчество совет принял еще в 2012 году, напомнил член совета, замглавы петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов.

Актуальность вопроса подтвердил и Беглов: «Конечно, сохранение деревянного зодчества — это первоочередная задача. Турист, который заезжает к нам, всегда видит наш город из камня, хотя действительно он строился сперва как деревянный город». Градоначальник отметил необходимость взаимодействия с собственниками зданий и федеральными структурами, так как в собственности Петербурга из 271 деревянного памятника находятся только 67. Удовлетвориться «куцой программой», которая охватывала бы только городское имущество, он отказался.

Беглов посетовал, что программа реставрации аварийных памятников «Аренда за 1 рубль» пока не двигается. «Потому что нужна хорошая рекламная кампания. Что это действительно престижно, интересно и вообще это соприкасание с историей». Тут же Александр Дмитриевич предложил ловить инвесторов для восстановления объектов культуры на Международном экономическом форуме. И даже пообещал, что во время ПМЭФ на стенде обязательно появятся несколько таких объектов.

«Тем более, дешево предложим, всего за рубль. Найдутся иностранные инвесторы, найдутся и другие», – обнадежил Беглов членов совета и на этом предложил завершить заседание совета.

Секундную тишину прервал вопрос Мильчика: «Вы считаете, что все уже сказано?». «Концепция получила высокую оценку, есть какие-то другие мнения?» – конец реплики Беглова заглушило оживление в зале.

Чтобы хранители архитектурных жемчужин Петербурга притихли, председателю совета пришлось слегка повысить голос: «Давайте таким образом: я не возражаю против вопросов, но только не ругаться, а аргументировано говорить. Ругань – это плохое дело, да?, – убеждал Беглов. – Вот когда есть аргументы и когда дискуссия приводит к конкретным положительным результатам, тогда да. А если просто поругаться, и сказать «все вы такие-сякие», тогда это неправильно. Потому что здесь собрались все продвинутые культурные жители нашего города».

Напомнив, что за него остаются его «прекрасные заместители» – вице-губернатор Николай Линченко и глава КГИОП Сергей Макаров, Беглов позволил желающим продолжить работу. «Без меня тем более неформальную лексику удобнее применять. А я с вашего разрешения пойду на следующее мероприятие, хорошо? Спасать пирожковую на Московском проспекте», – на этой ноте градоначальник покинул совет.

Когда дошло до голосования по концепции сохранения деревянного зодчества, работу «Студии 44» одобрили все, кроме Резника. «Я таким образом демонстрирую свой протест», – пояснил после окончания мероприятия парламентарий.

«Вкус остался тот же самый»

Пока защитники деревянного зодчества еще обсуждали уход главы города, Александр Беглов уже входил с букетом цветов в пирожковую на Московском проспекте. Значимость мероприятия, ради которого глава города покинул совет при правительстве, подкреплял статус его спутников: вместе с врио прибыли два депутата Госдумы – Виталий Милонов и Сергей Боярский.

«Здравствуйте, красавицы, как трудитесь?», – обратился он к хранительницам традиций советского общепита, после чего сел за накрытый выпечкой стол переговоров. «Поздравляю, что помирились», – сказал он владелице ООО «Хозяюшка» Валерии Романовой. «А мы и не ругались», - поспешил заверить Александр Смольняков, руководитель Жилкомсервиса №2, от усердия которого врио и приехал спасать заведение.

Конфликт, в котором глава города выступил миротворцем, стал известен общественности после публикации «Фонтанки». Пирожковая на Московском проспекте, работающая с 50-х годов, вместе с антуражем и рецептурой советской выпечки унаследовала внешнюю систему вентиляции и тамбур для разгрузки, которые не попали в кадастровые планы и оказались вне закона. После жалобы жильцов, ЖКС №2 обратилось в суд с требованием снести пристройки. Предприниматели, для которых потеря оборудования равноценна смерти, отправили губернатору петицию, собрав в защиту 7000 подписей.

К проблемному заведению тоже стоит относиться как к культурному наследию, дал понять глава города. «Закрывать такой бренд нашего города неправильно», – подчеркнул он. Выслушав рассказ Валерии Романовой о том, как она печет пирожки «по бабушкиным рецептам» из «обычного крестьянского теста», врио подтвердил: «Вкус остался тот же самый». На вопрос, какую выпечку он предпочитает, Александр Беглов ответил не задумываясь – «с ягодами», после чего одарил пирожками присутствовавших журналистов.

Операция по спасению заключалось в подписании мирового соглашения: ЖКС согласился отозвать иск и дать пирожковой год для устранения нарушений. Город заинтересован, чтобы малый бизнес платил налоги и создавал рабочие места, но законные требования жильцов все же надо выполнять, подчеркнул врио. Сделав несколько селфи с участниками встречи, глава города удалился. После этого пирожковую открыли для обычных посетителей, выстроившихся в очередь, чтобы поддержать рублем любимое заведение.

«Можно было бы и жильцов расселить. Начал ходить сюда еще студентом, с 77 года, единственное приличное место», – поделился со своим спутником работник «Ростелекома» Олег, обсуждая вмешательство врио. Корреспонденту «Фонтанки» он пояснил, что частенько наведывается в пирожковую. «Как-то даже встретил здесь актера Михаила Боярского – подъехал на лимузине, купил пирожки и уехал», – рассказал он.

Но считать спасение культовой пирожковой свершившимся фактом преждевременно. По мнению опрошенных «Фонтанкой» экспертов шансы отстоять пристройку невелики. Тот факт, что сооружение является наследием советских времен, мало что меняет: если оно стоит на городской земле и права на него не оформлены, придется согласовать это как реконструкцию, запрашивая согласие других собственников и заказывая новый проект планировки территории. Это может занять 1,5-2 года и потребовать нескольких миллионов рублей. Единственный вариант — это все-таки модернизировать систему вентиляции, на что потребуется до 1 млн рублей.

Ирина Корбат, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»