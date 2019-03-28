Между Парашютной и Культуры на три месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД

Реконструкция северного участка кольцевой автодороги Петербурга до начала лета перекроет внутреннее кольцо между развязками с Парашютной улицей и проспектом Культуры. Три месяца там будут обустраивать третью полосу.

Как сообщает 28 марта пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», участок внутреннего кольца с 16-го по 25-й километр будет полностью закрыт с 1 апреля по 1 июля 2019 года. Транспорт будут перепускать с внутреннего на внешнее кольцо, где организуют по одной полосе движения в каждом направлении.

На месте работ установят временные знаки, ограничивающие скоростной режим, а информация об ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации.







В 2018 году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и АО «ВАД» заключили контракт на реконструкцию участка КАД от развязки с ЗСД до развязки с Приозерским шоссе, в рамках которой участок планируется расширить до шести полос. Работы планируется закончить в ноябре 2020 года. В декабре дорожники отчитались, что за 2018 год в общей сложности было отремонтировано 120 километров КАД.