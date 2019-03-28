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Общество
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28.03.2019 13:42
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Непунктуальный пациент

Непунктуальный пациент

https://pixabay.com

Сможет ли пациент получить врачебную помощь в случае, если опоздал на прием к врачу в назначенное ему время, рассказывают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Мария Рижская и Елена Парасоцкая. 

Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Аналогичное правило закреплено в ст. 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

В настоящее время запись на прием к врачу, как правило, осуществляется в электронном виде. Министерство здравоохранения РФ разработало Временный порядок (Порядок) ведения федеральной информационной системы "Запись на прием к врачу в электронном виде" (Письмо Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2012 г. N 18-1/10/2-1335).

Порядок, в частности, регламентирует правила оказания гражданину медицинской помощи в случае его опоздания на прием к назначенному времени. Так, гражданин, опоздавший на прием к врачу в назначенное время более чем на 15 минут, принимается в порядке очереди по факту обращения в медицинскую организацию.

Отметим, что нормативно-правовыми актами, издаваемыми уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ, порядок приема опоздавшего пациента может быть уточнен.

Например, в Тульской области пациенту, опоздавшему на прием к врачу более чем на 15 минут от времени, предоставленного при предварительной записи, должен быть предложен прием дежурным терапевтом или дежурным педиатром.

В Республике Северная Осетия – Алания пациент, опоздавший на прием к врачу по предварительной записи, принимается при наличии свободного интервала приема в день обращения. При отсутствии свободного интервала приема в день обращения необходимо обращаться в регистратуру.

Для получения подробной информации по услугам обращайтесь к официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.

 

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51

garant.spb.ru

 

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28.03.2019 13:42

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