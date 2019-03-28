«Политика официального Парижа ведёт к разжиганию радикализма». Захарова прокомментировала угрозы в адрес RT

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на анонимные угрозы, поступающие в редакцию телеканала RT во Франции. Комментарии появились в официальном твиттере Министерства иностранных дел РФ 28 марта.

– Положение наших СМИ во Франции продолжает ухудшаться. Мы уже не раз подчеркивали, что Елисейский дворец последовательно и на системной основе предпринимает дискриминационные шаги в отношении аккредитованных в стране российских медиа, – заявила Захарова.







#Захарова: Положение наших СМИ во Франции продолжает ухудшаться. Мы уже не раз подчеркивали, что Елисейский дворец последовательно и на системной основе предпринимает дискриминационные шаги в отношении аккредитованных в стране российских медиа — МИД России ?? (@MID_RF) 28 марта 2019 г.

Представитель МИД России также отметила, что угрозы – это прямое следствие «безответственных и антидемократических заявлений французских официальных лиц, равно как и их стремления разделить СМИ в глазах общественности на «правильные» и «неправильные»».

– Такая политика официального Парижа ведет к разжиганию ненависти и радикализма в отношении наших журналистов, что ставит под угрозу их физическую безопасность. В очередной раз напоминаем французской стороне о ее международных обязательствах по обеспечению безопасности журналистов, свободы выражения мнения и равного доступа к информации для всех, – призвала Захарова.

В конце она добавила, что МИД РФ хотел бы видеть от представителя ОБСЕ по вопросам СМИ более предметную реакцию в связи с положением российских СМИ во Франции.

9 марта в адрес телеканала RT во Франции поступило анонимное письмо с угрозами его журналистскому коллективу. В частности, неизвестный автор письма пригрозил смертельной расправой руководителю телеканала Ксении Федоровой.