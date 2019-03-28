Они делают это уже в 11 лет. Юная ученица Тутберидзе прыгнула четверной тулуп на тренировке

Феноменальным достижением своей 11-летней воспитанницы поделилась тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. В своем инстаграме она выложила видеоролик с записью четверного тулупа в исполнении юниорки Софьи Акатьевой во время тренировки.







Об этой фигуристке мало что известно. Пока главным ее достижением является второе место на первенстве России младшего возраста.

Этери Тутберидзе самый успешный тренер в мировом женском фигурном катании за последние годы. Ее подопечные на минувшем чемпионате выиграли золото (Алина Загитова) и серебро (Элизабет Турсынбаева). Среди ее успехов также золото Олимпиады в Сочи Аделины Сотниковой, чемпионка Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях Юлия Липницкая, чемпионка Олимпиады-2018 Алина Загитова, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.

В последнее время ученицы Тутберидзе все чаще отличаются четверными прыжками, что для женского фигурного катания еще недавно казалось невозможным. Например, в феврале 2018 года тогда еще 13-летняя Александра Трусова прыгнула чистый четверной сальхов на соревнованиях, став одной из первых фигуристок в мире, кому это удалось сделать. Та же Трусова в сентябре 2018 года впервые в мире на официальных стартах исполнила более сложную вариацию четверного прыжка: на этапе юниорского Гран-при Александра сделала четверной лутц. На минувшем чемпионате мира Элизабет Турсынбаева первой в мире прыгнула четверной на взрослых соревнованиях.