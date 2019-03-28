В жилом доме на Сестрорецкой горит целый этаж. Жильцов эвакуируют через окна

Огонь охватил целый этаж жилого дома на Сестрорецкой улице в Приморском районе Петербурга 28 марта. Об этом «Фонтанке» сообщают очевидцы происшествия и подтверждает видео: дым идет из окон с разных сторон здания, с третьего этажа.

По словам горожан, Сестрорецкая улица перекрыта для транспорта.

В пресс-службе МЧС пока дают более скромную оценку пожару. По данным ведомства, горит комната на площади 20 квадратных метров и коридор на площади 50 квадратных метров. На улицу вывели 8 человек. Эвакуация жильцов продолжается, в том числе при помощи пожарных лестниц через оконные проемы. На месте работают 18 расчётов и 65 человек.







Кирпичный 4-этажный дом был построен в 1953 году. В нем четыре парадных. Здание газифицировано. Комнаты в доме расположены блоками, по типу общежития.