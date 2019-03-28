ЖК «Славянка»: готовность 70%

Строительство ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне на юге Санкт-Петербурга близится к завершению.

Монолитные и кровельные работы дома №127 закончены. Продолжается устройство инженерных и электрических сетей, после чего начнётся этап отделки мест общего пользования. В половине всех оконных проемов уже установлены окна.

Готовность дома №135 по части монолитных и кровельных работ – 95%. В настоящий момент завершается возведение первой секции, через которую здание подключается к городским теплосетям. Затем будет завершена кладка наружных стен и внутренних перегородок, степень готовности которой сейчас 90%, а также оставшийся участок кровли. Параллельно с этими работами в доме №135 также прокладываются инженерные и электрические сети.

Вместе с этим облицована почти четверть фасадов обоих домов, а в доме №135 смонтированы все балконные ограждения.

Фактические темпы работ обеспечивают временной запас относительного общего графика строительства и позволяют рассчитывать на досрочную сдачу объекта.

Подробности о количестве и вариантах оставшихся квартир в ЖК «Славянка» можно узнать в отделе продаж по адресу: Славянка, ул. Ростовская, 24. А также по телефону: 8 (812) 372-89-19.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house