«Пассажиравтотранс» увеличит количество автобусов до Пулково

С 1 апреля будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 39 и 39Э, связывающих аэропорт Пулково и станцию метро «Московская». С начала года они уже перевезли 1,6 млн пассажиров.

Как сообщает 28 марта «Пассажиравтотранс», ежедневно на маршрут № 39 будут направляться 3 автобуса особо большого класса, что позволит транспорту курсировать с интервалом в 5-6 минут. Дополнительный автобус выйдет и на маршрут № 39Э, работающий в режиме «экспресса» без остановок. Интервал движения на нем составит 12-15 минут в будни и 15-20 минут в выходные дни.

Напомним, вопрос транспортного сообщения города с аэропортом стал одной из самых обсуждаемых в последнее время тем городского хозяйства. Со сменой администрации в Смольном, был отменен многострадальный www.fontanka.ru/2019/02/07/121/ конкурс на строительство линии аэроэкспресса. Врио губернатора Александр Беглов посчитал www.fontanka.ru/2019/03/10/034 проект чересчур дорогостоящим для бюджета. Одновременно стало известно об экстравагантном проекте УК «Старт Девелопмент» www.fontanka.ru/2019/03/11/115/ по строительству метро до Пулково и города-спутника «Южный». Ранее обсуждались также проекты легкорельсового трамвая и выделенной автобусной полосы до аэропорта.





