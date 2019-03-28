Новый мэр Белгорода, присягнувший под марш из «Звёздных войн», поувольнял подчинённых, в том числе чиновницу, выбравшую музыку

Новый мэр Белгорода Юрий Галдун лютует после присяги под саундтрек к «Звёздным войнам» – он устроил чистку в рядах чиновников. Одной из первых лишилась должности руководитель управления культуры администрации города Людмила Грекова. Та самая чиновница, по вине которой свежеиспечённый глава вышел принимать присягу под «Марш повстанцев».

Сообщение о кадровых изменениях появилось на сайте администрации Белгорода 28 марта. Отмечается, что Грекова и ещё двое чиновников ушли по собственному желанию. Вчера, когда женщина разговаривала с корреспондентом «Фонтанки», она была весьма взволнована и назвала инцидент с неподходящей для случая иностранной музыкой ошибкой. Развёрнутый комментарий чиновница дать отказалась.

Пользователи в соцсетях шутят, что, вероятно, Галдун хотел выйти под «Имперский марш», а не под мирный «Марш повстанцев».





