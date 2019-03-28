«Путинские байкеры добрались до Финляндии»: «Ночные волки» открыли отделение в Форсса

В городе Форсса на западе Финляндии открылось отделение байкерского клуба «Ночные волки». Эту информацию 27 марта в своём Twitter подтвердило Центральное бюро расследований Финляндии KRP.

Организация называется «Русские мотоциклисты International». Точных данных о числе участников нет, но, как указывает издание Iltalehti в своей статье «Путинские байкеры добрались до Финляндии», в клубе на данный момент состоит около десятка человек. В KRP подробности обещают рассказать 29 марта во время пресс-конференции по организованной преступности.

Клубные жилеты байкерам из разных частей Европы раздавали в Москве 19 января этого года. В этот день лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) отмечал свой 56-й день рождения. Из его рук фирменную одежду получил и руководитель отделения в Форсса.

Пока не ясно, как «Ночные волки» собираются развивать свою деятельность в Финляндии, но известно, что по крайней мере «Ангелы ада», Bandidos MC и Cannonball недовольны проникновением на их территорию конкурентов. Ранее Хирург призывал включить американские клубы «Ангелы ада» и «Bandidos MC» в «патриотический стоп-лист» и признать их нежелательными организациями в России.







В 2017 году межрегиональная организация «Русские мотоциклисты», учредителями которой являются Александр Залдостанов и Евгений Строгов из «Ночных волков», получила почти 2,4 млн рублей президентского гранта на «развитие общественной дипломатии и поддержку соотечественников». Ранее, в 2015 году, «Ночные волки» подтвердили получение грантов на общую сумму в 56 млн рублей.

За последние несколько лет деятельность клуба распространилась в Швейцарию, Австрию, Италию, Францию, а летом 2018 года «Ночные волки» основали в Словакии свою Европейскую штаб-квартиру.