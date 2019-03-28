Aurus отправится покорять гонки на выносливость. Компания показала тизер болида

Новый российский автомобильный бренд Aurus примет участие в гонках на выносливость. В своем официальном Instagram автопроизводитель опубликовал видеотизер нового болида с логотипами компании.

По предварительной информации, Aurus выступит в качестве спонсора российской гоночной команды G-Drive Racing, сообщает 28 марта Autonews. В 2019 году команда выступит в европейской серии гонок на выносливость, а в 2020 году собирается участвовать в американском чемпионате IMSA Weathertech Sportscar Championship.

Информация о возможном участии российской команды в IMSA Weathertech Sportscar Championship, появилась в конце 2018 года. После этого сообщалось, что на 4,5-литровом агрегате V8 Gibson GL458 гоночного болида могут появиться логотипы Aurus, но судя по ролику, компания брендирует сам спортпрототип Oreca 07-Gibson LMP2.

Премьера гражданских же автомобилей Aurus в Европе состоялась в начале марта 2019 года на Женевском автосалоне, где компания представила седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus L700. Обе модели оснащены гибридной силовой установкой, состоящей из 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8, компактного электромотора и 9-ступенчатого «автомата», развивающей общую мощность в 600 л. с.







Ранее белый лимузин Aurus был представлен на военно-промышленной выставке IDEX в Абу-Даби. Сообщалось также, что в Объединенных Арабских Эмиратах хотят наладить сборку автомобилей бренда.

Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2020 году на заводе Ford Sollers в Алабуге. По предварительной информации, стоимость машин будет начинаться примерно с 10–12 миллионов рублей. Официально цены обещают назвать в середине апреля.