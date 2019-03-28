«Медиазона» будет судиться с Роскомнадзором из-за заблокированной статьи о пытках, в которой ведомство усмотрело пропаганду суицида

Издание «Медиазона» обратилось с иском против Роскомнадзора в Таганский районный суд Москвы. Поводом стала блокировка одного из материалов.

Как сообщает 28 марта «Медуза» со ссылкой на правозащитную организацию «Агора», речь идёт о материале «Разумная инициатива и творческий подход», опубликованном 13 декабря 2008 года.

В нем рассказывалось о завершении расследования пыток в отделе полиции Нижнекамска, после которых 22-летний Ильназ Пиркин свёл счёты с жизнью.

Роскомнадзор счел, что в материале содержится информация о способах совершения самоубийства. «Медиазона» требует признать решение о запрете статьи незаконным.





