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Строительство
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28.03.2019 12:47
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Три банка аккредитовали по программе военной ипотеки корпус 4.11 квартала «Галактика»

Три банка аккредитовали по программе военной ипотеки корпус 4.11 квартала «Галактика»

ГК «Эталон»

Сразу три банка – ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ПАО Банк «ФК Открытие» – аккредитовали по программе «Военная ипотека» корпус 4.11 квартала «Галактика», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Приобрести квартиру в корпусе 4.11 квартала «Галактика» по программе «Военная ипотека» от ПАО Сбербанк можно при внесении первоначального взноса от 15%. Cумма кредита от 300 тыс. руб. до 85% договорной стоимости кредитуемого жилого помещения (до 2,502 млн. руб.). Процентная ставка составляет 9,5% годовых. Ипотека предоставляется на срок до 20 лет. Обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели. Ипотека предоставляется военнослужащим – участникам накопительно-ипотечной системы. С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

Купить квартиру по программе «Военная ипотека» от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» можно при условии внесения первоначального взноса не менее 15% от стоимости квартиры. Сумма кредита от 500 тыс. руб. Максимальная сумма рассчитывается исходя из размера процентной ставки, срока кредита и размера ежемесячного аннуитетного платежа. Процентная ставка составляет от 10,75% годовых. Банк выдает кредит на срок от 1 до 20 лет. С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте https://www.bspb.ru

ПАО Банк «ФК Открытие» выдает кредит по программе военной ипотеки на приобретение квартиры с базовой процентной ставкой 9,2% при первоначальном взносе от 20% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из размера процентной ставки и срока кредита. Кредит предоставляется на срок от 1 до 20 лет. С условиями ипотечного кредитования объектов можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru

Корпус 4.11 представляет собой 14-этажный жилой дом со встроенными коммерческими помещениями и автостоянкой. В корпусе запроектировано 377 квартир: от студий до трехкомнатных.

Квартал «Галактика» – крупный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге, строящийся на территории двух районов: Адмиралтейского и Московского. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ",  проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

 

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