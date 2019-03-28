Спецназ освободил судно, захваченное нелегалами в Средиземном море. «Пиратов» взяли у берегов Мальты

Мальтийский спецназ освободил в Средиземном море судно, захваченное мигрантами из Ливии. Ранее власти Мальты и Италии заявляли о том, что не пустят «пиратов» к себе.

Как сообщает 28 марта Би-би-си, когда танкер со 108 беженцами на борту приблизился к территориальным водам островного государства, к нему подошло патрульное судно Мальты со спецназом. Силовики перешли на танкер и освободили экипаж захваченного водного транспорта.

Ранее капитан танкера заявил, что не контролирует судно: покинувшие Ливию мигранты угрожали команде и требовали взять курс на Мальту.

«Это не терпящие бедствие мигранты, а настоящие пираты, и они увидят Италию только в бинокль», — пообещал захватчикам премьер-министр Италии Маттео Сальвини.







Италия и Мальта — желанная цель для нелегалов. Ежегодно только из одной Ливии в эти европейские страны пытаются проникнуть несколько сотен тысяч человек. Основной путь — морской, зачастую рискованное путешествие заканчивается гибелью беженцев.