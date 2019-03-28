В Царском Селе с электрички сняли великовозрастного зацепера

Студента, предпочитающего путешествовать верхом на электричках, встретили сотрудники полиции в Царском Селе, сообщает Северо-Западное управление МВД на транспорте 28 марта.

Зацепера с состава, следовавшего из Антропшино в Петербург, сняли накануне. 21-летнего жителя Гатчинского района отправили в полицейский участок. Молодой человек учится в одном из вузов Северной столицы, и он гораздо старше своих собратьев по любви к зацепингу. Обычно этот вид экстрима выбирают 15-летние. Выходку юноши квалифицировали по статье 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте».





