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Доброе дело
28.03.2019 12:50
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Спасите Милу

Для четырёхлетней Милы самая простейшая инфекция может стать смертельной – у девочки первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. Это редкое генетическое заболевание. Но победить болезнь можно, сделав пересадку костного мозга. Только стоимость лечения для семьи Милы неподъёмная.

Спасите Милу

Благотворительный фонд «Алеша» просит помощи в сборе средств на трансплантацию.

Казымова Мила, 4 года.

Первичный иммунодефицит, ХГБ

Спасёт трансплантация костного мозга. Стоимость лечения 29 301 600 рублей.

О том, что у Милы редкое генетическое заболевание, сначала никто не догадывался. На то, что с ребёнком что-то не так, мама стала обращать внимание, когда с каждой новой прививкой или контактом с другими людьми дочка заболевала и оказывалась в больнице: ОРВИ, ринофарингит, ларингит, двусторонняя пневмония, абсцесс печени, острый фаринготонзиллит, подчелюстной лимфаденит, стоматит – это не весь список болезней, которые выпали на долю маленькой Милы.

Как выяснилось, у девочки первичный иммунодефицит, хроническая гранулематозная болезнь. При этом заболевании отсутствует естественная защита организма, простейшая простуда может закончиться смертью. Мила провела в больницах большую часть жизни, перенесла несколько операций: симпатичная ямочка на лице девочки, например, это на самом деле шрам после абсцесса.

В данный момент Мила находится дома. Согласно медицинским документам, «на настоящее время этап обследования и лечения завершён». «В стабильном состоянии выписывается для прохождения терапии по месту жительства», – говорится в документах. Сейчас она каждый день принимает сильнейшие антибиотики, противогрибковые, противовоспалительные и гормональные препараты. Её жизнь – это сплошное «нельзя»: нельзя брать в руки игрушки, нельзя дышать уличным воздухом, нельзя играть с другими детьми и ещё много чего нельзя.

Несмотря на то, что первичный иммунодефицит – смертельное генетическое заболевание, вылечить Милу можно, сделав пересадку костного мозга. Однако было лишь проведено НLА-типирование ребёнка для дальнейшего поиска неродственного донора. Но назначений для проведения ТКМ не последовало.

Родители Милы решили взять инициативу в свои руки и обратились к специалистам, которые могут помочь их дочери. Откликнулись медики из швейцарской клиники Kinderspital, где специализируются на первичном иммунодефиците и ТКМ. В клинике выставили счёт за лечение – более 29 миллионов рублей. В стоимость входит: консультации, проведение анализов, непосредственно ТКМ, наблюдение в послеоперационный период и многое другое.

Для семьи Милы это огромные деньги, самостоятельно им их никогда не собрать. Единственная надежда – помощь неравнодушных людей.

О том, как помочь Миле, можно узнать на сайте Благотворительного фонда «Алёша» – http://aleshafond.ru/children/kazymova-mila?utm_source=fontanka&utm_medium=article&utm_campaign=kazymova.

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