СМИ: В Дагестане задержали причастного к терактам в московском метро в 2010 году

Сотрудники ФСБ России провели на Северном Кавказе операцию по задержанию одного из участников банды, причастной к терактам в столичной подземке. Об этом 28 марта сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в целях реализации принципа неотвратимости наказания во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в Хасавюртовском районе Республики Дагестан задержан член бандгруппы Вагабова. <...> Названная преступная группа причастна к организации взрывов, совершенных террористками-смертницами 29 марта 2010 года в Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», – отметили в ФСБ.

Задержанного в Дагестане доставили в Москву для дальнейших следственных действий.

Напомним, что в результате терактов на столичных станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года погибли 40 человек, еще 160 пассажиров пострадали. Взрывные устройства привели в действие террористки-смертницы. Организатор этих взрывов Магомедали Вагабов был ликвидирован в Дагестане в августе 2010 года.





