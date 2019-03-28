«В полном соответствии с законодательством». В Якутии мигрантам запретили торговать, строить и возить пассажиров

Мигрантам в Якутии резко ограничили возможность найти работу. Глава Республики Саха Айсен Николаев 28 марта подписал указ о запрете нанимать приезжих на определенную работу. Две недели назад население республики вышло на стихийные митинги после того, как выходца из Средней Азии заподозрили в изнасиловании.

«Установлен запрет на 33 вида экономической деятельности в области сельского, лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки, гостиничной деятельности, по операциям с недвижимостью, на научную и техническую деятельность, а также в сфере образования, здравоохранения и оказания социальных услуг», – сообщается 28 марта на сайте правительства Якутии.

Глава республики Николаев подчеркнул, что его указ подготовлен «в полном соответствии с федеральным законодательством».

В Якутии и без этого стоимость патента для трудовых мигрантов является самой высокой среди всех субъектов РФ. Кроме того, республика ежегодно снижает объемы квотирования иностранной рабочей силы.







Две недели назад стало известно о том, что девушку затолкал в машину, увёз и изнасиловал, предположительно, выходец из Средней Азии. Новость вызвала в Якутии общественный резонанс, после чего жители вышли на улицу. Власти встретились с людьми.

Предполагаемый насильник и его подельники были задержаны и арестованы, возбуждено уголовное дело. Жители Якутска сразу же ощутили нехватку маршруток. Как сообщили местные СМИ, 19 марта на работу не вышли около 90 водителей маршруток при общей их численности в 420-430 человек. Местные жители также отмечали, что в городе повсеместно закрываются продуктовые лавки.