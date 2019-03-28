У папы Загитовой сдали нервы во время выступления дочери на мировом чемпионате

Отец российской фигуристки Алины Загитовой Ильназ Загитов не смотрел выступления дочери на чемпионате мира в Японии. Как признался мужчина в интервью газете «Нефтяные вести» (корпоративное издание «Татнефти» – спонсора хоккейного клуба «Ак Барс», в структуре которого хоккейным тренером работает Загитов), у него сдали нервы.

Во время исполнения Алиной короткой программы папа находился на базе «Ак Барса». Ее выступление по телевизору в прямом эфире смотрело большое количество сотрудников клуба, но Ильназ его пропустил. Только когда стали приходить на телефон сообщения с поздравлениями, он понял, что Алина выступила хорошо. В день решающей произвольной программы он попытался повторить все, что делал в прошлый раз.

«Все спортсмены суеверны и, хотя выступал не сам лично, я постарался вспомнить всё, как сложился тот день, и повторил всё в точности во время решающего проката Алины», – вспомнил Ильназ.

По этой же причине он пропустил прямую трансляцию, хотя его звали коллеги.







«Я в стороне ходил. Только когда услышал, что музыка заканчивается, не выдержал. Все улыбались и успокоили меня, сказали, что выступление отличное», – рассказал Ильназ.

Напомним, что чемпионат мира для олимпийской чемпионки Алины Загитовой оставался единственным непокоренным турниром. В итоге она выиграла золото, с большим запасом обойдя ближайших конкурентов. Но испытания 16-летней спортсменки на этом не закончились: ей пришлось до пяти утра сдавать допинг-тест. На показательных выступлениях, где она выступила на следующий день в образе Лары Крофт, у нее заел замок и она упала при прыжке впервые на этих соревнованиях. Как подсчитала «Фонтанка», за сезон 2018/19 Загитова заработала призовых на 135 тысяч долларов. Но далеко не вся эта сумма достанется фигуристке. Впрочем, на рекламе она все равно получает в разы больше.