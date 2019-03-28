Россия и Киргизия будут координировать позиции по НАТО, российская военная база будет укрепляться

РФ и Киргизия подтвердили намерение проводить согласованную политику в области безопасности, координировать позиции по вопросам, касающимся НАТО и других аналогичных объединений, говорится в совместном заявлении президентов двух стран, которое 28 марта публикует пресс-служба Кремля.

"Российская Федерация и Киргизская Республика продолжат проводить согласованную политику в области безопасности, тесно координировать позиции по вопросам, касающимся Организации Североатлантического договора и других военно-политических объединений", – говорится в документе, принятом по итогам переговоров Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова в Бишкеке.

"Подчеркнув необходимость обеспечения безопасности и защиты суверенитета Киргизской Республики, включая противодействие возможным актам вооруженного нападения со стороны международных террористических формирований, главы государств акцентировали внимание на важности укрепления Вооруженных Сил Киргизской Республики и развития находящихся на ее территории российских военных объектов", – добавлено в нём.

Бишкек, как и Москва, входит в Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ). В Киргизии действует российская авиабаза "Кант" , открытая в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания Организации. Ее главными задачами является воздушное прикрытие наземных операций ОДКБ.





