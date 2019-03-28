Выдача госномеров на автомобили все-таки не обойдется без ГИБДД: частников оказалось слишком мало

Комитет Госдумы по транспорту подготовил и внес в парламент поправки к закону «О госрегистрации транспортных средств», который должен вступить в силу 4 августа 2019 года. Оказалось, что власти поспешили исключить МВД из процесса выдачи номерных знаков на автомобили.

Закон «О госрегистрации транспортных средств», принятый в 2018 году, реформирует процесс регистрации. В частности, позволяет водителям делать это, не заезжая в ГИБДД – прямо у дилера. Госавтоинспекция будет лишь присваивать транспортному средству госномер – сочетание букв и цифр, а изготавливать госзнак с ним должны специализированные частные организации.

Однако, как отмечается в пояснительной записке к подготовленным комитетом по транспорту поправкам, на сегодняшний день лишь 11 субъектов в России достаточно обеспечены пунктами изготовления госномеров, сообщает 28 марта газета «КоммерсантЪ». Достаточно – это на 80%, а в 32-х регионах этот уровень не достигает и 30%. А, например, на Чукотке и в Ненецком автономном округе их нет вовсе, притом что в ГИБДД работают 1,29 тысячи регистрационных подразделений, которые каждый год выдают по 3-4 миллиона номеров.

Поэтому в комитете и МВД предложили не исключать ГИБДД из процесса выдачи номеров полностью, а оставить в качестве альтернативы. Если автовладелец ставит машину на учет в своем регионе, то он сможет получить номера либо в ГИБДД, либо в частной фирме. А вот если он регистрирует ТС в «неродном» регионе, то только у частника.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России опубликовала приказ, устанавливающий предельные цены на изготовление госзнаков в частных организациях. Номера на автомобили обойдутся в 2000 рублей с НДС, а на мотоциклы, прицепы, тракторы и так далее – в 1500 рублей.





