Пирожковой на Московском проспекте разрешат остаться. Владельцы подпишут мировое соглашение с жилкомсервисом

ООО «Хозяюшка», управляющее пирожковой на Московском проспекте, намерено подписать мировое соглашение с Жилкомсервисом №2 Московского района. По информации «Фонтанки», закрепить договоренность на бумаге планируется 28 марта.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что ровесница главной петербургской пышечной может закрыться из-за конфликта с управляющей компанией. Вместе с антуражем и рецептурой советской выпечки культовая пирожковая унаследовала внешнюю систему вентиляции и тамбур для разгрузки, которые не попали в кадастровые планы и теперь должны быть демонтированы.По словам предпринимателей, снос нанесет непоправимый удар бизнесу.

Ранее ООО «Хозяюшка» предложило Жилкомсервису № 2 Московского района, которое добивалось сноса пристройки через суд, заключить мировое соглашение. Но управляющая компания отказалась. После этого предприниматели решили обратиться за помощью к врио губернатора Петербурга Александру Беглову. Как сообщается в официальной группе пирожковой в социальной сети «ВКонтакте», под обращением собрали 7000 подписей.





