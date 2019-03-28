СМИ: Ишаева задержали в рамках дела о махинациях на 10 миллиардов рублей в Хабаровском крае, который он возглавлял до 2009 года

Экс-министру по развитию Дальнего Востока и бывшему полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе Виктору Ишаеву в ближайшее время могут быть предъявлены обвинения в превышении полномочий и хищении. В уголовном деле значится сумма в 10 миллиардов рублей. Другие детали пока не раскрываются.

По версии следователей, в период с октября 2013 года по сентябрь 2018-го чиновник из правительства Хабаровского края, губернатором которого до 2009 года был Ишаев, оказывал протекцию одной из лесозаготовительных организаций, которой руководил его знакомый. Об этом 28 марта сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Лесозаготовитель при поддержке властных структур получил из федерального бюджета почти 1 миллиард рублей в рамках проекта по развитию деревообрабатывающего производства в регионе. Компания осуществляла вырубку леса, ущерб от которой оценили почти в 9 млрд рублей.

В администрации Хабаровского края утром прошли обыски. Кроме того, следователи проверят фирмы, где работают родственники экс-губернатора. С Ишаевым в данный момент проводятся следственные действия.







Ранее был задержан один из чиновников правительства региона, который и курировал лесную отрасль. В его отношении было возбуждено уголовное дело о хищении.

«На основании представленных материалов следственным органом были возбуждены уголовные дела по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 286 УК РФ («Пособничество в превышении должностных полномочий»)», – уточнил собеседник агентства.

О задержании в Москве экс-министра по развитию Дальнего Востока и бывшего полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева стало известно утром 28 марта. С 1991 по 2009 год он был губернатором Хабаровского края, в апреле 2009-го его назначили полпредом президента Дмитрия Медведева в ДФО. В мае 2012 года возглавил вновь созданное Министерство по развитию Дальнего Востока.