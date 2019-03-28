Вместо турецкого побережья авиадебошир из Петербурга отправится в колонию-поселение

На полгода в колонию-поселение отправил суд авиадебошира, который не дал самолету из Петербурга долететь до турецкой Анталии. Судили жителя Северной столицы в Адлере, где борт и совершил вынужденную посадку.

«Адлерским районным судом Краснодарского края мужчине назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», – сообщил 28 марта Следственный комитет РФ.

Вменяли 34-летнему петербуржцу статью о хулиганстве. Как уже рассказывала «Фонтанка», 29 января 2019 года Boing 737-800 авиакомпании «Россия» вместо Анталии приземлился в пригороде Сочи. Виной тому стал нетрезвый пассажир, который устроил дебош на борту. В уголовном деле фигурируют мат в адрес бортпроводников, провоцирование их на конфликт, попытка ударить членов экипажа и даже телесные повреждения одной из пассажирок.

Мужчина ждал суда в СИЗО. На его расчетный счет был наложен арест в связи с необходимостью покрыть нанесенный петербуржцем урон.





