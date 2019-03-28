Новый президент Казахстана определился с первым официальным визитом. Он едет к Путину

3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбывает с официальным визитом в Российскую Федерацию, об этом сообщает пресс-служба главы соседнего государства.

"Главным пунктом программы пребывания главы государства станут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Повестка дня встречи лидеров Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы", – сообщает пресс-служба президента Казахстана.

По итогам визита планируется подписание ряда двусторонних документов, добавлено в сообщении.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев принес присягу президента страны 20 марта на совместном заседании палат парламента Казахстана. Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дагира в тот же день стала спикером сената вместо Токаева.





