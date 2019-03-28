Четверо граждан Финляндии попали в санкционный список Украины. Среди них - «защитник русских матерей» Йохан Бекман

Имена четырёх граждан Финляндии оказались в санкционном списке Украины. Все они были наблюдателями на выборах в самопровозглашённых Донецкой и Луганской республиках в ноябре 2018 года.

Под трёхлетние санкции попали Йохан Бекман, Янус Путконен, Йон Хеллевиг и Ярмо Экман. Информацию, содержащуюся в документе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, подтвердили в посольстве Украины в Хельсинки, сообщает Lannen Media.

Йохан Бекман, известный в российских СМИ как финский правозащитник в основном по скандалам об изъятии детей, позиционирует себя как «официальный представитель ДНР в Финляндии». Комментарии о «чистых и открытых» выборах «наблюдатель из Финляндии» давал российским СМИ. В октябре 2018 года суд Хельсинки приговорил его к условному сроку за травлю журналистки.

Янус Путконен – основатель и главный редактор информационного агентства DONi Donbass News Agency. Йон Хеллевиг – политик, кандидат на выборах в Европарламент 2014 года и бизнесмен, много лет проработавший в России, автор книги «Путинская Россия как она есть». Ярмо Экман – член Общества дружбы Финляндия – Новороссия и независимый кандидат на парламентских выборах 2019 года в Финляндии.





