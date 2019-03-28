К петербургским сайентологам пришли сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят обыски в Церкви сайентологии Санкт-Петербурга 28 марта.

Эту информацию «Фонтанке» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Оперативные мероприятия проводятся в доме №3 по улице Бабушкина, где находится офис религиозной организации. Повод для визита силовиков пока не известен.

Дело петербургских саентологов началось в июне 2017 года. Их обвиняют в незаконном предпринимательстве (статья 171 УК), создании экстремистского сообщества (282.1 УК) и унижении достоинства (282 УК). Были задержаны духовный лидер организации Иван Мацицкий, исполнительный директор Галина Шуринова, главбух Сахиб Алиев, начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева и ее заместитель Констанция Есаулкова. В уголовном деле содержится более 70 томов. В материалах производства нашлись пометки о «свидетеле-дебиле» и допросе с «электровспоминателем».





