Роскачество составило рейтинг смартфонов - лидеров текущего года

Роскачество проверило 359 смартфонов по 20 направлениям, среди которых: возможности телефона, эргономика, камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и Интернет, результаты исследования федеральная система опубликовала 28 марта.

Согласно результатам исследования, лидерами рейтинга стали Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10e .

По данным Роскачества, модели Samsung можно назвать лидерами по таким показателям как качество звука, емкость батареи, возможности телефона, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость. При этом «противоположная ситуация наблюдается с показателями качества фото- и видеосъемки (среди которых непосредственно качество снимков и видеозаписи, удобство использования камеры, скорость затвора и т. д., всего – 58 параметров): здесь шесть лидирующих позиций рейтинга занимают смартфоны Apple».

«На первом месте стоит iPhone XS Max, на втором – iPhone XS, на третьем – iPhone XR», – пояснили в Роскачестве.







Далее в топ-10 также располагаются модели смартфонов этих двух производителей:

4. Samsung Galaxy Note 9.

5. Apple iPhone XS Max.

6. Apple iPhone XS.

7. Samsung Galaxy S9.

8. Samsung Galaxy S9+.

9. Samsung Galaxy S8.

Исключение – последняя строчка рейтинга. Её занял китайский продукт – Huawei Mate 20 Pro.