Коровий «Освенцим» стоил карьеры чиновникам из белорусского кабинета министров

Ряд высокопоставленных чиновников остались без должностей после посещения президентом Белоруссии коровников в Могилёвской области, которые глава государства назвал «Освенцимом» для животных.

Как сообщает сайт белорусского президента, 27 марта Александр Лукашенко подписал указы об увольнении заместителя премьер-министра Михаила Русого, председателя Могилевского областного исполнительного комитета Владимира Доманевского, министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца.

Кадровому решению предшествовала поездка Лукашенко по коровникам агрохолдинга «Купаловское» в Могилёвской области 26 марта. Национальный лидер ужаснулся условиями, в которых живут телки: грязью и недостатком корма, и сравнил их с пытками. «Если человек не понимает, что это Освенцим, я вас вообще не понимаю», — заявил он тогда своим подчиненным, которые курируют отрасль.

Не исключено, что кроме дисциплинарной наступит и уголовная ответственность.





