«Не по Сеньке шапка». Тренер лучшей пары России на ЧМ по фигурному катанию объявил о своем уходе

Серебряные призеры минувшего чемпионата мира по фигурному катанию среди спортивных пар Евгения Тарасова/Владимир Морозов лишились своего главного тренера. Их наставник Максим Траньков в эфире «Матч ТВ» заявил, что больше не будет тренировать ребят.

«Мы изначально договаривались с ребятами на один сезон. Этот сезон завершен – что мог ребятам дать, я дал. Главным тренером пары я больше не буду – не по Сеньке шапка, это большая ответственность за первую пару страны, которая стала еще более титулованной. Я готов всячески помогать – быть вторым тренером, тренером-консультантом, но не главным тренером», – подчеркнул Траньков.

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов на чемпионате мира в Японии стали серебряными призерами, уступив лишь китайской паре Суй Вэньцзин / Хань Цун. Сразу после соревнований их тренер Максим Траньков заявил, что быть тренером не очень-то и выгодно: «Я работаю на телевидении, что мне более интересно, катаюсь в шоу. Мне это, по крайней мере, приносит деньги, в отличие от этого». По словам Транькова, он должен объяснить как-то жене и своему ребенку убытки семейного бюджета.

Максим Траньков – двукратный олимпийский чемпион 2014 года в парном фигурном катании с Татьяной Волосожар. Также на их счету победа на чемпионате мира 2013 года и четыре золотые медали чемпионата Европы (2012, 2013, 2014, 2016). С 1999-го по 2010 год тренировался в Петербурге у разных тренеров. В 2010-м переехал в Москву, встав в пару с Волосожар, с которой и добился главных своих успехов. В 2015 году пара сыграла свадьбу. В 2017-м у них родилась дочь.





