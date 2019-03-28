В Колпино две женщины отбились от насильника

Подозреваемый в покушении на изнасилование задержан в Колпинском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета 28 марта.

Как полагают следователи, приезжий из Узбекистана сексуально заинтересовался двумя дамами 46 и 19 лет. Однако женщины смогли дать отпор незнакомцу, вырваться и убежать. Нападения были совершены 3 и 23 марта.

Возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 131 УК РФ). В ближайшее время суд изберёт подозреваемому меру пресечения.





