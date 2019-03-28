Россия вложит 600 миллионов долларов в киргизское золото

Российский банк ВТБ подпишет соглашение с киргизской «Альянс Алтын» о финансировании 180 миллионов долларов в проект второго по величине золоторудного месторождения на территории республики Средней Азии.

«Это сегодня, пожалуй, крупнейший инвестиционный проект, который российские предприятия и совместные российско-киргизские предприятия осваивают здесь», – так 28 марта планируемую сделку в комментарии ТАСС охарактеризовал глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, общий объем инвестиций в рамках проекта оценивается почти в 600 миллионов долларов. Согласно предварительному плану, уже в 2020 году на месторождении Джеруй будет добываться 5 тонн золота в год. «Внедрение и развитие нового месторождения существенно повысит роль этой отрасли в экономике Киргизии и будет существенным шагом по развитию экономики этой страны», – резюмировал Костин.

На добычу золота приходится более 20% всего промышленного производства в среднеазиатской республике. 28 марта с визитом в эту страну прибыл президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, помощь в развитии добычи золота в Киргизии пообещал и Российский фонд прямых инвестиций. Так, по словам его главы Кирилла Дмитриева, Россия готова вложить до 6 миллиардов рублей в проекты в Средней Азии, включая добычу драгоценных металлов. «Мы уже обсуждаем пять таких проектов. Один – это в золотодобывающей промышленности, другой находится в сфере логистики. Три других я бы не хотел сейчас детально упоминать», – рассказал Дмитриев.





