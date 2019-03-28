Украинские СМИ узнали о новом способе фальсификации выборов в пользу Порошенко

Власти Украины собираются использовать технологию «туннель» для манипуляций голосами в участковых избирательных комиссиях (УИК) и при передаче данных из окружных комиссий (ОИК) на предстоящих выборах президента. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

«Это туннельный, промежуточный, сервер, который позволит вмешательство в программу уже на этапе между набором данных, поступивших в ОИК на протоколе с мокрой печатью, и поступлением цифр в ЦИК», — заявил собеседник издания.

По его словам, такой метод уже был испробован украинскими властями в 2014 году, когда на парламентских выборах победил «Народный фронт».





