Лоукостер Ryanair начнет летать в Будапешт из Лаппеенранты. Аэропорт рассчитывает на спрос петербуржцев

Аэропорт Лаппеенранты станет единственным финским городом, откуда летает Ryanair. Ирландский лоукостер отказывается от Тампере и переносит свой рейс в Будапешт поближе к российской границе, рассчитывая, что маршрут будет востребован также со стороны пассажиров, направляющихся в или из Петербурга.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Лаппеенранты, полёты в столицу Венгрии стартуют в октябре. Берлин, Милан (Бергамо) и Будапешт станут круглогодичными направлениями. Летний сезон в два греческих города – Афины и Салоники – стартует в апреле. Изменения увеличат число кресел с 33 тысяч в 2018 году до 90 тысяч в 2019-м.

С расширением маршрутной сети приводят в порядок и аэропорт. Так, вскоре будет отремонтирован терминал вылета, появится магазин. Как сообщалось ранее, многое будет ориентировано на россиян – русскоязычные сотрудники, навигация и указатели. По словам директора аэропорта Эйи Йоро, треть пассажиров воздушным воротам Южной Карелии даёт Петербург. С 6 апреля на линию Петербург – Лаппеенранта выйдет ещё один регулярный автобусный перевозчик – Ecolines, который будет останавливаться прямо в аэропорту (сейчас маршрут обслуживает "Совавто").

Ирландский лоукостер является единственной авиакомпанией, которая осуществляет регулярные рейсы из Лаппеенранты. Сейчас аэропорт ведёт переговоры с перевозчиками о летнем сезоне – 2020. Особенно Лаппеенранту интересуют Германия, Северная Италия и Северная Испания.





