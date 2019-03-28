«Салам, аскер». Путин заговорил на киргизском

Президент России Владимир Путин обратился к гвардейцам почетного караула в Бишкеке на их родном языке. Российский лидер прибыл в Киргизию 28 марта.

Киргизских гвардейцев Путин приветствовал фразой «Салам, аскер» («Здравствуйте, солдаты». – Прим. ред.) во время торжественной церемонии по случаю визита в эту страну Центральной Азии, сообщает местное информационное агентство АКИpress.

В программе у президента России встреча с его коллегой Сооронбаем Жээнбековым. Владимира Путина встречали по новым правилам государственного протокола. В частности, для приветствия высокого гостя перед конгресс-холлом резиденции Жээнбекова был выстроен шатер с постаментом из мрамора. Первым прибыл хозяин встречи, а затем на российском Aurus подъехал Владимир Путин. После этого лидеры двух стран поднялись на постамент, где их и встречал почетный караул национальной гвардии. После прозвучавших гимнов Путин и Жээнбеков обошли строй.

Президенты собираются обсудить двухсторонние отношения России и Киргизии, а также подписать совместное заявление.





