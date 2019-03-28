«Мучительная смерть» не прошла российскую границу

Контрабандные сигареты нашли в поезде, ехавшем из России в Эстонию. Таможенники не поленились залезть в розетки, а предвещавшая смерть надпись не испугала.

Фото: пресс-служба Кингисеппской таможни

Как сообщили 28 марта в Северо-Западном таможенном управлении, тайный груз не укрылся от людей в погонах на пункте пропуска в Ивангороде, когда они обследовали 13 цистерн грузового поезда, ехавшего в Эстонию. В технологических полостях ударной розетки в районе автосцепки таможенники нашли свертки в прозрачной пленке, перемотанные скотчем коричневого цвета.

Фото: пресс-служба Кингисеппской таможни







«Вскрытие упаковки показало, что внутри находятся 289 блоков сигарет. На них была нанесена надпись «Пакутнiцкая смерцъ», что в переводе с белорусского языка означает «мучительная смерть»», – рассказали в ведомстве.

На пачках не было акцизных марок. Кто перевозил табак, неизвестно.