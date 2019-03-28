«Помогут вряд ли, вот помешать – смогут». Все ли в порядке с культурой в Северной столице

Кто станет в сентябре губернатором Петербурга: Владимир Бортко, Александр Беглов, Красимир Врански? Или вообще какая-то никому не известная домохозяйка – как в Усть-Илимске? Пора привыкать: живем в свободной стране.

В любом случае, новому руководству города следовало бы определить, как оно будет руководить культурой: все же есть определенные традиции, музеи и театры города заполнены аборигенами и приезжими, кто в Филармонию зайдет, кто отправится на Гайворонского и Волкова, а некоторые – в клуб на Думскую: дивное, говорят, там караоке.

Те, кто в Смольном сейчас, вероятно, считают: уж с культурой в Северной столице – в порядке.

Между тем наместничество, скажем так, Александра Беглова началось с весьма противоречивого празднования юбилея освобождения города, главным итогом которого стало решение об отмене строительства ансамбля долгожданного нового блокадного музея. Не нашла поддержки и идея создания центра по изучению блокады.

Союз театральных деятелей подверг уничтожающей критике программу официального советника губернатора по культуре Рудольфа Фурманова, а потом и вовсе решил исключить его из театрального союза.

Вице-губернатор Любовь Совершаева на церемонии награждения премии «Золотое перо» объяснила журналистам: «Ёрничать всегда легко и просто, это воспринимается хорошо. Но надо решать вопросы тихо, тактично и настойчиво». И тут же, почти в ответ, одно из золотых перьев получила под овации зала только что выгнанная из «Коммерсанта» Мария Карпенко, позволявшая себе именно что «несовместимые с журналистским статусом» выпады в адрес патрициев Смольного института и Мариинского дворца.

Именно интеллигенция, которая и потребляет и определяет городскую культуру, во многом решит итог выборов. Поэтому отсутствие каких-либо сигналов со стороны политиков о том, как они будут в этом направлении, – удивительно.

Много лет рок-музыканты лоббировали создание в городе дотируемой площадки, где молодые исполнители могли бы дебютировать перед публикой, – чего-то вроде «Там-Тама» и «Молока» 1990-х. Ничего подобного нет и в помине.

Театральная общественность недовольна с одной стороны застоем во многих городских государственных театрах, где художественные руководители без особого успеха правят десятилетиями, с другой – отсутствием поддержки лучших частных трупп. Петербург уступает по числу успешных премьер не только Москве, но теперь уже и Екатеринбургу и Новосибирску. По данным Союза театральных деятелей, городской бюджет выделяет «Русской антерпризе» Рудольфа Фурманова половину субсидий, полагающихся всем шестидесяти петербургским частным театральным коллективам.

На городском телевидении, когда-то фонтанировавшим талантами, ни Кирилла Набутова, ни Александра Невзорова, ни Павла Лобкова. 5-й канал, бывший многие годы транслятором достижений петербургской культуры для всей России, стал одним из московских. Ивана Урганта и Сергея Шнурова показывают на Первом; о Сергее Юрском и Андрее Битове скорбят на «Культуре».

Музей истории Петербурга получил в оперативное управление стасовские Императорские конюшни. Что и когда будет экспонироваться в этом потрясающем ампирном пространстве? Будет ли когда-нибудь в Петербурге музей истории города со сквозной экспозицией – от Петра до наших дней? Каковы перспективы музеефикации Охтинского мыса? Что с музеем Битвы за Ленинград? Где новые парки и общественные пространства?

Нельзя сказать, что в подчиненных городу институциях ничего не происходит – Музей керамики в Петропавловской крепости, несколько отличных выставок в Манеже, «Петипа» в Театральном музее, успехи театра «Мастерская», превращение библиотеки Гоголя в оживленное общественное пространство.

Но последние годы главные успехи городской культуры не связаны с местной властью: Новая Голландия, «Севкабель», «Лендок», K-gallery, «Эрарта». Ну или федеральные учреждения – МДТ и БДТ, Мариинский, Эрмитаж, Петергоф.

Деятели культуры научились обходиться без городских чиновников: помогут вряд ли, вот помешать – смогут. От правительства города не зависят ни «Национальный бестселлер», ни «Премия Андрея Белого». Без города Юрий Вульф создает блокадный музей в Конном переулке, известный девелопер – на Левашовском хлебокомбинате.

Петербургские творцы приучены к самостоятельности, со времен Хармса, Ахматовой, Довлатова от власти ничего хорошего не ждут: надо – делай сам.

А вот тем, кто хочет власть получить из рук горожан, имело бы смысл посоветоваться о культурной политике хотя бы с теми, кого знает страна. Ни Борис Гребенщиков, ни Михаил Пиотровский, ни Александр Сокуров, ни Лев Додин, ни Владимир Шинкарев никак не зависят от Смольного, грантов просить не будут: может, что-нибудь подскажут. Да и для рейтинга неплохо. Советую и Александру Беглову, и Красимиру Врански. Владимир Бортко и так в курсе, он режиссер.

Лев Лурье, «Фонтанка.ру»